Uomini e Donne, Francesca Del Taglia decide di sottoporsi ad un altro intervento estetico (Di domenica 25 settembre 2022) Francesca Del Taglia in questi giorni è stata inondata di critiche poiché si sottoporrà ad un altro intervento chirurgico, la riduzione del seno. Tramite delle storie Instagram ha comunicato ai follower che, come già anticipato nei mesi precedenti, ridurrà il suo seno chirurgicamente anche perché è dimagrita e adesso le vede sproporzionate per il suo corpo. Una valanga di commenti negativi hanno invaso il suo profilo IG. Secondo il popolo social la ragazza passerebbe più tempo a ritoccarsi e a fare massaggi, anziché soffrire per la rottura con il suo ex compagno e stare più dietro ai suoi figli.

