Tortu | ' ' Mi prendevano in giro per il mio ' corto muso' Mennea? Impossibile paragonarsi' '

Ufficio Stampa

Filippo, velocista, in occasione del Festival dello Sport di Trento ha parlato delle emozioni vissute durante le Olimpiadi e, da tifoso ...... davanti ai miei occhi passavano le scene degli indiani che silo scalpo del cowboy. ... "Passione e fantasia non invecchiano mai" Fedez,e il potere dei nonni: "I nostri successi sono ... Tortu: "Prima la direzione, poi la velocità" Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Tutti gli Articoli della categoria Altri Sport pubblicati su Virgilio Sport nel 2022 a portata di click. Scopri l'Archivio completo e trova gli articoli anno per anno - Pagina 123 ...