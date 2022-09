Moto3, torna Fenati: accordo con team Snipers per il 2023 (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA - Il motomondiale ritrova un protagonista degli ultimi anni: Romano Fenati sarà infatti un pilota del team Snipers nel 2023. L'annuncio è arrivato dalla stessa scuderia di Montelabbate, che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA - Il motomondiale ritrova un protagonista degli ultimi anni: Romanosarà infatti un pilota delnel. L'annuncio è arrivato dalla stessa scuderia di Montelabbate, che ...

