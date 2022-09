Laver Cup 2022 | sorpasso Team World | Auger-Aliassime batte Djokovic in due set

Leggi su sportface

(Di domenica 25 settembre 2022) Termina 3-6 6-7 il match di doppio tra, partita valida per la terza giornata dellaCup. Ottima vittoria per il canadese, che porta la sfida così sul punteggio totale di 10-8 per il. La cronaca Nel primo setparte molto bene, strappando in apertura il servizio ad. Il canadese infatti non riesce a contenere l’aggressività del serbo, perdendo la battuta a trenta. Nel quarto game peròha un calo al servizio e concede il controbreak all’avversario, con un doppio fallo in chiusura. Nell’ottavo game poivince tre punti consecutivi sul servizio di, ...