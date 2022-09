Exit poll elezioni 2022 | cautela dal Pd tra debacle e buon risultato

(Di domenica 25 settembre 2022) Roma – Diffusi gli(leggi qui). Nella forchetta tra il 17/18% e 21/22% è racchiuso un finale agli antipodi per la notte elettorale al Nazareno. La tenuta nel caso di uncon il 2 davanti. Lanel caso della forchetta al ribasso, con un esito pericolosamente vicino al peggior, quello del Pd di Matteo Renzi nel 2018. In 4 punti percentuali balla il dibattito interno delle prossime settimane e mesi. E l’attuale assetto dem. Unapotrebbe inevitabilmente accelerare la stagione congressuale, comunque già prevista per il 2023 da Statuto. Al Nazareno, dove è arrivato il segretario Enrico Letta, nessun commento per ora. Con il segretario c’è tutto lo stato maggiore. Capigruppo e dirigenti. Manca Andrea Orlando che sta seguendo lo spoglio nella sua ...

23.39 Presidenziali Sicilia,Renato Schifani.............37,0% - 41,0% Cateno De Luca..............24,0% - 28,0% Caterina Chinnici...........15,5% - 19,5% Nuccio Di Paola.............13,0% - 17,0% Copertura campione: 80% (ANSA) - PALERMO, 25 SET - Per gli exit poll del Consorzio Opinio-Rai, Renato Schifani si appresterebbe a vincere le elezioni in Sicilia. L'ex presidente del Senato, sostenuto dall'intero centrodestra ...