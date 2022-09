Clima verso la catastrofe? La strategia delle compagnie petrolifere | “Colpa vostra” E gli investimenti in fossili aumentano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) Prima o poi toccherà dirsi in faccia apertamente che tutti gli obiettivi di riduzioneemissioni di cui si parla sono già bruciati. Secondo l‘Agenzia internazionale dell’Energia per avere qualche minima speranza bisognerebbe azzerare da subito qualsiasi nuovo investimento in gas e petrolio. I budget dei gruppi petroliferi prevedono invece esattamente l’opposto,per centinaia di miliardi nelle fonti. Il 21 settembre Jamie Dimon, amministratore delegato di Jp Morgan, la più grande banca statunitense, ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero aumentare gliin gas e petrolio. Il consumo di petrolio non è previsto minimamente in calo nei prossimi anni. Banche e gruppi finanziari continuano a investire massicciamente nell’industria petrolifera. Diventa quindi cruciale fare credere il ...