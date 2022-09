Ultime Notizie – Abusi, costringeva minorenne figlia di amici ad atti sessuali: denunciato (Di sabato 24 settembre 2022) Per circa un anno ha costretto una ragazza minorenne, figlia di amici, a subire atti sessuali. Per questo un 50enne di Reggio Emilia è stato denunciato e chiamato a rispondere davanti alla Procura della Repubblica del reato di violenza sessuale aggravata. La Procura reggiana, condividendo con le risultanze delle indagini dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima prescrivendogli di non avvicinarsi al domicilio della minore nonché a più di 1000 metri della persona offesa, vietandogli altresì di comunicare con qualsiasi mezzo con la minore. E’ stata la minore, dopo quasi un anno di squallide attenzioni a raccontare quanto subiva da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Per circa un anno ha costretto una ragazzadi, a subire. Per questo un 50enne di Reggio Emilia è statoe chiamato a rispondere davanti alla Procura della Repubblica del reato di violenza sessuale aggravata. La Procura reggiana, condividendo con le risultanze delle indagini dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima prescrivendogli di non avvicinarsi al domicilio della minore nonché a più di 1000 metri della persona offesa, vietandogli altresì di comunicare con qualsiasi mezzo con la minore. E’ stata la minore, dopo quasi un anno di squallide attenzioni a raccontare quanto subiva da ...

ASRomaFemminile : ?? A nessuna squadra @AnnaSerturini ha realizzato più gol in Serie A che alla Fiorentina: quattro reti alle viola d… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - 053_Vince : RT @Reietto2: Ultime notizie dal mio medico candidato in Azione al Senato, che sono disperati ??????e che 5 stelle faranno cappotto. Sto goden… - ibis787 : ANCORA STRONZATE::: Guerra Ucraina, missile russo su Zaporizhzhia. Putin bombarda vicino alla centrale - PianetaMilan : .@acmilan, ecco la maledizione di #Allegri. Ma #Pioli sa già come affrontare i problemi - #ACMilan #Milan… -