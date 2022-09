Federer | addio al tennis tra lacrime e commozione | «Non potrei essere più felice» A Londra sconfitta in doppio con Nadal

WeAreTennisITA : ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Na… - WeAreTennisITA : L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo… - giovannipelazzo : 'Non volevo sentirmi solo, volevo dire addio in una competizione a squadre' - #Federer #RogerFederer #RForever #LaverCup #LaverCup2022 - MauroV1968 : @marcocattaneo I due sono stati avversari veri, ma si sono sempre rispettati. Avversari sempre, mai nemici. E poi,… - RosaPolacco : Sapevo sarebbe stato struggente vedere l’addio di Federer. Ma forse è ancora più struggente vedere Nadal che guarda… -

Rogerlascia il tennis con il doppio di Laver Cup, dividendo il campo con l'amico e rivale Rafa ... la festa per lo svizzero nel giorno del suoal tennis. La Laver Cup è su Eurosport 1, ...Stavolta un ragazzo si è dato - pare involontariamente - fuoco ad un braccio alla 02 Arena di Londra, che stasera ospiterà l'alle gare ufficiali di Roger, durante il match fra Tsitsipas ...Tennis, Laver Cup 2022: Roger Federer e Rafael Nadal sconfitti in doppio da Sock e Tiafoe, è l'ultimo ballo per lo svizzero ...È stato un addio nel segno dello spettacolo - vero tratto distintivo di un atleta inimitabile - quello di Roger Federer al tennis. In campo alla Laver Cup accanto all'amico-rivale Rafael Nadal, il ren ...