Berlusconi sull’Ucraina: “Putin voleva sostituire Zelensky con un governo di persone perbene. Doveva fermarsi solo all’assedio di Kiev” (Di venerdì 23 settembre 2022) Vladimir Putin è stato trascinato alla guerra dalle pressioni interne e il suo obiettivo era “sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene“. Infatti, “non ho capito perché le truppe russe si sono espanse in giro per l’Ucraina, mentre secondo me Dovevano soltanto fermarsi intorno a Kiev“. Così Silvio Berlusconi a Porta a Porta difende il suo amico Putin: il leader di Forza Italia, il partito che per tutta la campagna elettorale si è posto come garante nel centrodestra dell’atlantismo e dell’europeismo dell’Italia, a tre giorni dal voto definisce implicitamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky una persona non perbene. E di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Vladimirè stato trascinato alla guerra dalle pressioni interne e il suo obiettivo era “ildicon undi“. Infatti, “non ho capito perché le truppe russe si sono espanse in giro per l’Ucraina, mentre secondo meno soltantointorno a“. Così Silvioa Porta a Porta difende il suo amico: il leader di Forza Italia, il partito che per tutta la campagna elettorale si è posto come garante nel centrodestra dell’atlantismo e dell’europeismo dell’Italia, a tre giorni dal voto definisce implicitamente il presidente ucraino Volodymyruna persona non. E di ...

MauroASaba : RT @AlekosPrete: 'Putin è stato costretto all'operazione speciale, voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene. Non h… - andrea_falivene : RT @AlekosPrete: 'Putin è stato costretto all'operazione speciale, voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene. Non h… - albertocacciapu : RT @AlekosPrete: 'Putin è stato costretto all'operazione speciale, voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene. Non h… - domusbyMotor : RT @AlekosPrete: 'Putin è stato costretto all'operazione speciale, voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene. Non h… - susanna769 : RT @AlekosPrete: 'Putin è stato costretto all'operazione speciale, voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene. Non h… -