Belgio, Martinez: «Espulsione in nazionale? Hazard mi ha detto di pagare una cena» (Di venerdì 23 settembre 2022) Il ct del Belgio ha scherzato dopo l'Espulsione rimediata contro il Galles: la gag di Roberto Martinez con Hazard L'Espulsione – «Credo che al massimo potessi meritare un giallo, ma non l'Espulsione. Ad ogni modo il capitano della squadra Eden Hazard mi ha detto che per questa Espulsione c'è una regola come una penitenza. Devo pagare una cena alla squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

