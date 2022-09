‘Saranno Campioni’ | Mattia Furlani | il prodigio dell’atletica che sta cancellando i record di Howe

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’Italia ha scoperto un fenomeno nell’atletica leggera? Probabilmente sì, ma sempre restando con i piedi per terra. Stiamo parlano di, vero astro nascente del nostro movimento che sta producendo tantissimi giovani talenti sull’onda dei risultati di Tokyo 2020, dove abbiamo ottenuto lo storicodi 5 ori nella disciplina regina dei Cinque Cerchi.è nato a Marino (Roma) il 7 febbraio 2005. E alto 181 cm e pesa 65 kg, certamente il fisico ideale per i salti in estensione.è allenato a Rieti da entrambi i genitori: papà Marcello (ex-altista da 2.27 nel 1985) e mamma Khaty Seck, velocista di origini senegalesi. Anche la sorella Erika è una nota saltatrice in alto (vicecampionessa mondiale allieve nel 2013 e bronzo europeo under 23 nel 2017). La sua ...