Morto in stage: Procura indaga quattro persone (Di giovedì 22 settembre 2022) Quattto persone sono state iscritte dalla Procura nel registro degli indagati per la morte del 18enne Giuliano De Seta, studente del'Itis Leonrdo da Vinci di Portogruaro deceduto per un incidente ...

