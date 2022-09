Inter, con Roma e Barcellona ancora alternanza poi toccherà ad uno tra Handanovic e Onana (Di giovedì 22 settembre 2022) In casa Inter sta per finire l’alternanza tra Handanovic e Onana Handanovic con la Roma, Onana col Barcellona in Champions poi l’alternanza in porta in casa Inter si concluderà con Inzaghi che dovrà scegliere il portiere a cui affidare la porta nerazzurra. “Handanovic con la Roma, Onana contro il Barcellona. Il piano per la porta alla ripresa, salvo stravolgimenti, è questo. Ma l’apparenza rischia di ingannare. Perché l’alternanza in porta è destinata a chiudersi. Non può durare in eterno, lo stesso Inzaghi lo sa. Una scelta definitiva andrà fatta. Onana è il portiere a cui la società ha deciso di affidare il ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) In casasta per finire l’tracon lacolin Champions poi l’in porta in casasi concluderà con Inzaghi che dovrà scegliere il portiere a cui affidare la porta nerazzurra. “con lacontro il. Il piano per la porta alla ripresa, salvo stravolgimenti, è questo. Ma l’apparenza rischia di ingannare. Perché l’in porta è destinata a chiudersi. Non può durare in eterno, lo stesso Inzaghi lo sa. Una scelta definitiva andrà fatta.è il portiere a cui la società ha deciso di affidare il ...

