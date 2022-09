Il bug che ha impedito ad alcuni utenti Twitter di disconnettersi (Di giovedì 22 settembre 2022) Si tratta di un bug Twitter che potrebbe aver colpito alcuni utenti nel corso dell’ultimo anno. La questione riguarda un malfunzionamento nel procedimento di reset della password, come ha reso noto l’azienda, chiamandolo «incidente». Ad essere colpito è stato un numero non precisato di account che hanno deciso di reimpostare la propria password e si sono trovati a non potersi disconnettere dall’account su tutti i dispositivi. LEGGI ANCHE >>> Twitter è ancora la piattaforma dominante per gli editori di media anche considerato TikTok Il bug Twitter che impedisce di disconnettersi «Se avete cambiato la password in modo proattivo su un dispositivo, ma avevate ancora una sessione aperta su un altro dispositivo, la sessione potrebbe non essere stata chiusa – si legge sul blog di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 settembre 2022) Si tratta di un bugche potrebbe aver colpitonel corso dell’ultimo anno. La questione riguarda un malfunzionamento nel procedimento di reset della password, come ha reso noto l’azienda, chiamandolo «incidente». Ad essere colpito è stato un numero non precisato di account che hanno deciso di reimpostare la propria password e si sono trovati a non potersi disconnettere dall’account su tutti i dispositivi. LEGGI ANCHE >>>è ancora la piattaforma dominante per gli editori di media anche considerato TikTok Il bugche impedisce di«Se avete cambiato la password in modo proattivo su un dispositivo, ma avevate ancora una sessione aperta su un altro dispositivo, la sessione potrebbe non essere stata chiusa – si legge sul blog di ...

