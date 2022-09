Covid, nuova arma oltre i vaccini. Via libera al farmaco (Di giovedì 22 settembre 2022) C’è una nuova arma contro il Covid che rappresenta un’alternativa forte ai vaccini: si tratta di un mix di anticorpi monoclonali, tixagevimab e cilgavimab (Evusheld), per il trattamento di adulti e adolescenti (a partire dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 kg) affetti da Covid-19 che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio di progredire verso una forma grave della malattia. Via libera dell’Ue La Commissione europea ha infatti approvato la combinazione di anticorpi a lunga durata d’azione di AstraZeneca, un mix che si basa sui risultati dello studio di fase III Tackle sul trattamento del Covid-19, che ha dimostrato che una dose intramuscolare di tixagevimab e cilgavimab ha fornito una protezione clinicamente e statisticamente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) C’è unacontro ilche rappresenta un’alternativa forte ai: si tratta di un mix di anticorpi monoclonali, tixagevimab e cilgavimab (Evusheld), per il trattamento di adulti e adolescenti (a partire dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 kg) affetti da-19 che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio di progredire verso una forma grave della malattia. Viadell’Ue La Commissione europea ha infatti approvato la combinazione di anticorpi a lunga durata d’azione di AstraZeneca, un mix che si basa sui risultati dello studio di fase III Tackle sul trattamento del-19, che ha dimostrato che una dose intramuscolare di tixagevimab e cilgavimab ha fornito una protezione clinicamente e statisticamente ...

