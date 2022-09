Bce prevede altri aumenti dei tassi a prossime riunioni Consiglio

askanews_ita : La #Bce prevede altri aumenti dei tassi nelle prossime riunioni del Consiglio - Lupo29 : @mara06844397 @rulajebreal Stai parlando di uno dei più grandi economisti al mondo , uno che è stato per 2 incarich… - Nius22380501 : @giorgia61233188 1. Il codice civile lo prevede 2. Anche quella fogna della BCE - infoiteconomia : La Bce prevede diversi rialzi ai tassi per fermare l'inflazione -

Agenzia askanews

Lapunta a portare i tassi "a livelli che assicureranno un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Anche in futuro - aggiunge il bollettino - le ...Ma la palla passa ora allae i falchi si fanno sentire: l'inflazione è ancora troppo alta e ... Aeffeun aumento dei prezzi 'di qualche punto percentuale' per i suoi marchi per far fronte ai ... La Bce prevede altri aumenti dei tassi nelle prossime riunioni del Consiglio Roma, 22 set. (askanews) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea 'si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse ...Per il vicepresidente della Banca centrale europea il potenziale prolungamento della guerra in Ucraina rischia di mantenere l'inflazione elevata più a lungo. La Fed alzerà i tassi, mentre la probabili ...