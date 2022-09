(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il comeback dial Grande Fratello Vip ha riaperto il caso di Mark Caltagirone e sono tornate a dire la loro anche Eliana Michelazzo ePerricciolo. Ieri ha parlato della vicenda anche, che hato la gieffina. La donna si è scagliata contro laed ha aggiunto un misterioso: “Ero presente alla tua festa ae il giorno dopo abbiamo cenato insieme“. Cosa avrà voluto dire?: “Vergognati! Io ero a cena con te”. “Assolutamente non la sopporto! Ma con quale faccia ha il coraggio di presentarsi ancora in TV dopo che ci ha raccontato bugie su bugie in tutte le trasmissioni televisive..finto fidanzato, finto futuro marito…tutto finto e fin ...

BITCHYFit : Lucia Bramieri attacca duramente Pamela Prati: “Io c’ero a Roma con te…” - SPYit_official : Lucia Bramieri massacra Pamela Prati: “Vergognati. Io c’ero a Roma e mi ricordo tutto…”. Tenetevi pronti che Mark C… -

Il Sussidiario.net

affossa Pamela Prati/ "Senza rispetto per chi non può avere figli ..." Pamela ha infatti detto a Elenoire: "Quest'anno temo solo che possano entrare persone un po' fastidiose, diciamo ...... in confidenza con i media, una lovestory inesistente per visibilità e un tornaconto economico, l'ex concorrente del Grande Fratello 15,, tuona contro la showgirl rientrata nel gioco ... Lucia Bramieri affossa Pamela Prati/ 'Senza rispetto per chi non può avere figli ...' Pamela Prati è preoccupata. Parlando con Elenoire Ferruzzi, la showgirl ha espresso le sue preoccupazioni sull'ingresso di alcune persone: "Temo che..." ...Pamela Prati torna in TV dopo lo scandalo del promesso sposo dall'identità catfishing, Mark Caltagirone:l'affondo di Lucia Bramieri sulla showgirl del Grande Fratello vip 7 ...