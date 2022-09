Due operai trovati morti: avevano acceso un fuoco per riscaldarsi di notte (Di mercoledì 21 settembre 2022) Due operai sono stati trovati senza vita all'interno di un prefabbricato in un cantiere edile nei pressi della "Galleria Cernobbio" in via Ranzato 4 a Moltrasio, in provincia di Como. La scoperta dei cadaveri è stata fatta... Leggi su europa.today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Duesono statisenza vita all'interno di un prefabbricato in un cantiere edile nei pressi della "Galleria Cernobbio" in via Ranzato 4 a Moltrasio, in provincia di Como. La scoperta dei cadaveri è stata fatta...

Agenzia_Ansa : Due operai sono stati trovati morti questa mattina in un container da cantiere a Moltrasio, sul lago di Como. Con t… - repubblica : Nel Comasco due operai muoiono intossicati dal monossido: cercavano di scaldarsi nel container di un cantiere - poliziadistato : Palermo, i poliziotti della #Squadramobile arrestano due persone. Lo scorso giugno avevano rapinato un furgone che… - fattoquotidiano : Como, due operai morti per intossicazione nel sonno: avevano acceso fuoco in un container del cantiere per scaldarsi - News24_it : Como, fuoco per scaldarsi: due operai morti per intossicazione -