“Ci sono andato in coppia”, Antonino Spinalbese è fidanzato? Luca Salatino scopre tutto (Di mercoledì 21 settembre 2022) I primi altarini saltano fuori e Luca Salatino ha beccato Antonino Spinalbese in fallo: cos’è successo pochi attimi fa La convivenza al GF Vip procede a gonfie vele -per il momento- nessun particolare litigio, qualche lacrima di nostalgia e tante belle chiacchierate in giardino a cuore aperto dove qualcuno si lascia scappare dettagli particolari. Un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) I primi altarini saltano fuori eha beccatoin fallo: cos’è successo pochi attimi fa La convivenza al GF Vip procede a gonfie vele -per il momento- nessun particolare litigio, qualche lacrima di nostalgia e tante belle chiacchierate in giardino a cuore aperto dove qualcuno si lascia scappare dettagli particolari. Un L'articolo proviene da Inews24.it.

fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - GiovaQuez : “Che per tutta la vita sono andato a caccia del vostro amore”. Maestro mi inchino a te ????????? - mako_gray : Sono andato a trovare i miei nonni e ho scoperto che anche mio nonno sta seguendo la serie del Signore degli Anelli… - Giusepp78278797 : Tiz 'Meloni: 'Letta è andato a Berlino a barattare interesse nazionale con quello del suo partito'. Aiò 'Senti da c… - sowatwermelon2 : È andato perché mi sono arrivate le notifiche di alcune reazioni ma non posso vederlo e non posso vedere quelli deg… -