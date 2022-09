Ucraina | Erdogan | “Ho l’impressione che Putin voglia terminare la guerra”

fattoquotidiano : Ucraina, Erdogan: “Putin vuole concludere la guerra il prima possibile”. Ma il Cremlino: “Al momento prospettiva di… - SkyTG24 : Tra le principali ragioni, la situazione sul campo diventata ormai “problematica“ per #Putin. “Un importante passo… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Erdogan: ho l'impressione che Putin voglia concludere la guerra #erdogan #presidente #uzbekistan… - sabato_ivana : RT @valy_s: Su @TgLa7 ..ammettono che ora,grazie alla CONTROFFENSIVA che va “impresso una svolta” (!)..è l’ #Ucraina a NON voler nessun neg… - AMinghetti : RT @andreacantelmo8: #Erdogan: '#Putin mi ha dimostrato di essere disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile. E' stata qu… -

Gloria all'. Gloria alle forze armate', ha scritto. Sul fronte militare, il comando operativo meridionale dell'esercito di Kiev riferisce di aver affondato una chiatta russa carica di ...Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, spinge su Telegram a fare i referendum di annessione nelle cosiddette repubbliche separatiste filorusse in. "L'...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un'intervista rilasciata alla tv americana Pbs, ripresa dal Guardian, è tornato a parlare di guerra in Ucraina, giunta al suo 209esimo giorno. Il numero un ...In una lunga intervista alla tv americana Pbs, il presidente turco Erdogan ha fatto sapere che Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra in ...