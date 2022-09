Superbonus, prove video dei lavori eseguiti I tecnici protestano: «Non siamo youtuber» (Di martedì 20 settembre 2022) La lotta alle truffe dei bonus edilizi si arricchisce dell’arma digitale. Istituti di credito e di consulenza hanno iniziato a richiedere prove video e foto certificate dei lavori eseguiti. Ma i professionisti non ci stanno: «Il nostro non è il timbro di Hello Kitty» Leggi su corriere (Di martedì 20 settembre 2022) La lotta alle truffe dei bonus edilizi si arricchisce dell’arma digitale. Istituti di credito e di consulenza hanno iniziato a richiederee foto certificate deieseguiti. Ma i professionisti non ci stanno: «Il nostro non è il timbro di Hello Kitty»

repubblica : Superbonus, le banche chiedono le prove dei lavori in video. Ma i tecnici protestano: 'Non siamo youtuber' - Luxgraph : Superbonus, prove video dei lavori eseguiti. I tecnici protestano: «Non siamo youtuber» #corriere #news #2022… - ALan__61 : RT @Corriere: Superbonus, al via le prove video per i lavori eseguiti. Ma i tecnici protestano: «Non siamo youtuber» - studiomarzocchi : Ultima Ora: Superbonus, al via le prove video per i lavori ma i tecnici protestano: «Non siamo youtuber» #economia… - Corriere : Superbonus, al via le prove video per i lavori eseguiti. Ma i tecnici protestano: «Non siamo youtuber» -