Ucraina: il Cremlino definisce 'menzogna' la fossa comune di Izyum (Di lunedì 19 settembre 2022) - Missili russi sono arrivati a poche centinaia di metri dai reattori a Mykolaiv. Il presidente Zelensky lancia l'ennesimo appello: 'Fermiamo Mosca prima che sia troppo tardi' Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 settembre 2022) - Missili russi sono arrivati a poche centinaia di metri dai reattori a Mykolaiv. Il presidente Zelensky lancia l'ennesimo appello: 'Fermiamo Mosca prima che sia troppo tardi'

nelloscavo : La controffensiva #Ucraina non é cominciata oggi. L'abbiamo seguita per settimane, lenta ma inesorabile. #Russia se… - riotta : Battuti sul campo della Caporetto di Putin, i russi bombardano la rete elettrica e idrica civile ucraina solo per t… - GiovaQuez : Di Battista: 'Voi del PD siete il partito della guerra anche se tentate di lavarvi la coscienza sventolando la band… - mummy53690440 : Il Cremlino ha respinto le affermazioni di Kiev secondo cui le forze russe avrebbero commesso crimini di guerra nel… - elespaterlini1 : RT @ultimenotizie: Il Cremlino smentisce come 'menzogne' le denunce ucraine su atrocità commesse dalle truppe russe nell'#Ucraina nord-orie… -