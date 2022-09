Silvia Toffanin e quella gaffe al funerale della Regina (Di lunedì 19 settembre 2022) È dalle 11 di questa mattina che Canale 5 sta seguendo il funerale della Regina Elisabetta II. Un momento molto importante non solo per i sudditi ma per il mondo intero. Tant’è che pure gli italiani hanno seguito l’evento sulla rete Mediaset. Al saluto alla Regina ha partecipato anche Silvia Toffanin con Verissimo. E proprio la nota conduttrice ha fatto una gaffe che i telespettatori non hanno potuto non notare. Andiamo a vedere che cosa è successo veramente e che cosa ha detto Silvia. Funerali Regina Elisabetta II, la gaffe di Silvia Toffanin Che cosa è accaduto su Canale 5? Mentre seguivamo il funerale della Regina Elisabetta II, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 settembre 2022) È dalle 11 di questa mattina che Canale 5 sta seguendo ilElisabetta II. Un momento molto importante non solo per i sudditi ma per il mondo intero. Tant’è che pure gli italiani hanno seguito l’evento sulla rete Mediaset. Al saluto allaha partecipato anchecon Verissimo. E proprio la nota conduttrice ha fatto unache i telespettatori non hanno potuto non notare. Andiamo a vedere che cosa è successo veramente e che cosa ha detto. FuneraliElisabetta II, ladiChe cosa è accaduto su Canale 5? Mentre seguivamo ilElisabetta II, ...

QuiMediaset_it : #SilviaToffanin torna con il doppio appuntamento del weekend di #Verissimo. Tra gli ospiti di oggi in studio… - trash_italiano : Sarà Silvia Toffanin a condurre la telecronaca dei funerali della Regina Elisabetta il 19 settembre su Canale 5 [fonte: TvBlog] - tuttopuntotv : Silvia Toffanin e quella gaffe al funerale della Regina #verissimo #QueenElizabeth #ElisabettaII #SilviaToffanin - nocchi_rita : RT @susiegraziano: Io me la immagino Silvia Toffanin fino alle 3 del mattino a studiarsi tutti i nomi e i volti della famiglia reale fino a… - nocchi_rita : RT @momo_go67: Spiace dirlo ma #Verissimo e la #Toffanin non sono adatti a questo evento! Non ha senso continuare inquadrare Cesara, Silvia… -