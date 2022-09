Krazy9Kat : RT @ImolaOggi: Inchiesta Open, rinviata l'udienza preliminare 'legittimo impedimento' perchè Matteo Renzi è impegnato nella campagna elett… - Gundam042 : RT @ImolaOggi: Inchiesta Open, rinviata l'udienza preliminare 'legittimo impedimento' perchè Matteo Renzi è impegnato nella campagna elett… - ImolaOggi : Inchiesta Open, rinviata l'udienza preliminare 'legittimo impedimento' perchè Matteo Renzi è impegnato nella campa… - AnsaToscana : Open: legittimo impedimento Renzi,rinvio udienza preliminare. Attuale leader Iv è impegnato in campagna elettorale… - ValerioMoggia : @StefanoFeltri @DomaniGiornale Anche @Open_gol pubblica un identikit di una donna, con nome cognome e precedenti pe… -

Agenzia ANSA

Rinviata per legittimo impedimento l'udienza preliminare sulle presunte irregolarità ai finanziamenti alla fondazione Open, l'ente istituito per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier tra c ...«Chi non si difende, chi non difende qualcosa non la ama. Invece chi difende ama», ha spiegato il Papa, parlando delle armi all'Ucraina.