Napoli da record: primo in Italia e secondo in Europa in una speciale classifica (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione 2022-23 nella maniera migliore. Una partenza che ha stupito tutti, specialmente gli stessi tifosi azzurri che nutrivano più di qualche perplessità. Queste ultime scaturite da una campagna acquisti “rivoluzionaria”. Si perché quella attuata dalla società è stata una vera e propria rivoluzione che però finora ha dato i suoi frutti: primo posto sia in Serie A dopo 7 giornate che nel girone di Champions League. Tali risultati sono in gran parte merito anche dell’allenatore, Luciano Spalletti, che è riuscito a trasmettere le sue idee di gioco anche ai nuovi arrivati. FOTO: Getty – SSC NapoliNapoli da record: il dato europeo è straordinario Da sempre il tecnico toscano predilige un gioco offensivo e dinamico. Naturalmente tale idea di gioco è ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 settembre 2022) Ildi Luciano Spalletti ha iniziato la stagione 2022-23 nella maniera migliore. Una partenza che ha stupito tutti, specialmente gli stessi tifosi azzurri che nutrivano più di qualche perplessità. Queste ultime scaturite da una campagna acquisti “rivoluzionaria”. Si perché quella attuata dalla società è stata una vera e propria rivoluzione che però finora ha dato i suoi frutti:posto sia in Serie A dopo 7 giornate che nel girone di Champions League. Tali risultati sono in gran parte merito anche dell’allenatore, Luciano Spalletti, che è riuscito a trasmettere le sue idee di gioco anche ai nuovi arrivati. FOTO: Getty – SSCda: il dato europeo è straordinario Da sempre il tecnico toscano predilige un gioco offensivo e dinamico. Naturalmente tale idea di gioco è ...

