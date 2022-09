Lo spread vota. E i mercati (per ora) non temono Meloni (Di lunedì 19 settembre 2022) Chi ha paura di Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Non i mercati, i più grandi finanziatori del debito pubblico italiano, il terzo al mondo ma forse il primo per sensibilità alle incertezze della politica. Non per ora almeno. A meno di una settimana dal voto del 25 settembre che potrebbe portare il centrodestra al governo dopo undici anni, ci si chiede dentro e fuori il palazzo se una sterzata a destra dell’Italia possa rappresentare un problema sul fronte del debito. Roma, come risaputo, emette ogni anno titoli pubblici per circa 400 miliardi, ricavandone quella liquidità necessaria a finanziare la parte di spesa che le entrate non coprono. REAZIONE O NO? Lecito dunque porsi il problema di una reazione da parte degli investitori, qualora il nuovo governo, magari con Meloni al posto di Mario Draghi, fosse percepito al di fuori come ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Chi ha paura di Giorgiae Matteo Salvini? Non i, i più grandi finanziatori del debito pubblico italiano, il terzo al mondo ma forse il primo per sensibilità alle incertezze della politica. Non per ora almeno. A meno di una settimana dal voto del 25 settembre che potrebbe portare il centrodestra al governo dopo undici anni, ci si chiede dentro e fuori il palazzo se una sterzata a destra dell’Italia possa rappresentare un problema sul fronte del debito. Roma, come risaputo, emette ogni anno titoli pubblici per circa 400 miliardi, ricavandone quella liquidità necessaria a finanziare la parte di spesa che le entrate non coprono. REAZIONE O NO? Lecito dunque porsi il problema di una reazione da parte degli investitori, qualora il nuovo governo, magari conal posto di Mario Draghi, fosse percepito al di fuori come ...

