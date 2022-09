Le strane idee dei “patrioti” sulle democrazie occidentali (Di domenica 18 settembre 2022) Sale una marea nera, nel Vecchio Continente. E non è petrolio. Sono le destre, che crescono ovunque. Rompono gli argini in Svezia, ed è il crollo di un mito politico: i “Moderati” conservatori di Ulf Kristersson, insieme ai “Democratici” neo-nazis ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 18 settembre 2022) Sale una marea nera, nel Vecchio Continente. E non è petrolio. Sono le destre, che crescono ovunque. Rompono gli argini in Svezia, ed è il crollo di un mito politico: i “Moderati” conservatori di Ulf Kristersson, insieme ai “Democratici” neo-nazis ... sul sito.

