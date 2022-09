Gf Vip 7 | Alfonso Signorini su tutte le furie dopo la “spifferata” sul cast

(Di domenica 18 settembre 2022) E’ furioso,, per la “soffiata” fatta da Davide Maggio suldella settima edizione del Gf Vip. La sua strategia è andata in fumo. Una strategia, quella del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', al via la settima edizione condotta da Alfonso Signorini #GRANDEFRATELLOVIP - tommaso_N21 : @aslkpoqw9 Pensa se il gf vip fosse iniziato già da qualche settimana: Alfonso avrebbe detto 'E POI LEIIIII' - zazoomblog : Alfonso Signorini svela il retroscena sul GF Vip 7: “Non l’ha presa benissimo” - #Alfonso #Signorini #svela… - IncontriClub : Alfonso Signorini e i “non famosi” del GF VIP: ecco i motivi - Webl0g : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce la settima edizione dal 19 settembre -

...frequenta l'ex del GFL'indiscrezione Dopo ben sei mesi di reclusione nella casa del GFè ... che ha vinto l'ultima edizione del reality show condotto daSignorini. Una grandissima ......adprima di varcare la porta rossa e cominciare questo viaggio. Prima di salutare i giornalisti di Chi, il capoprogetto, incalzato da Azzurra Della Penna ha svelato in che modo il GFè ...L'indiscrezione bomba ha fatto il giro del web: l'ex tronista e l'ex vincitrice del Gf Vip insieme Cosa è emerso.Sui social stanno girando delle vecchie dichiarazioni fatte da Elenoire Ferruzzi nei confronti di Sonia Bruganelli, in cui non si risparmiò con le offese.