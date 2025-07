Lukaku si racconta | Nel Napoli c’è un fenomeno Vi svelo cosa ho pensato quando Conte mi ha chiamato

Il bomber belga ha rilasciato un’intervista parlando del suo rapporto con la piazza e il mister Un Romelu Lukaku a tutto tondo, ha parlato nel podcast ‘Koolcast Sport’ rilasciando aneddoti esclusivi legati alla straordinaria ultima stagione vissuta al Napoli. Dal suo arrivo in maglia azzurra, il belga ha voluto sottolineare il rapporto con mister Conte ricordando il ruolo importante avuto nella trattativa: Quando Conte mi ha chiamato per il Napoli, mi sono detto “Ok, vinceremo di nuovo”. Non gliel’ho detto perché mi avrebbe preso per pazzo, ma ricordo che anche all’Inter gli dissi lo stesso. Abbiamo vinto perché abbiamo guardato sempre tutti nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lukaku si racconta: “Nel Napoli c’è un fenomeno. Vi svelo cosa ho pensato quando Conte mi ha chiamato”

