Roma bilancio chiuso senza il pieno obiettivo UEFA | ma da Trigoria nessun allarme

Nonostante il bilancio della Roma al 30 giugno non abbia completamente raggiunto l’obiettivo UEFA, da Trigoria emerge una calma squadra pronta a rimboccarsi le maniche. La tranquillità è palpabile, segno che la società ha ben chiaro come affrontare questa sfida senza allarmismi, puntando a un futuro ancora più solido e ambizioso. La Roma, anche in difficoltà, mantiene alta la speranza di tornare presto in corsa europea.

La Roma ha chiuso il bilancio al 30 giugno senza raggiungere interamente l'obiettivo finanziario prefissato, quello necessario a rispettare i paletti imposti dal settlement agreement firmato con la UEFA. Una missione che noi di SoloLaRoma.it avevamo già definito complicata, ai limiti del possibile, e che si è rivelata tale. Tuttavia, nessun campanello d'allarme, nessuna corsa agli estintori: a Trigoria, da giorni, si respirava una serenità disarmante. Una calma che si è confermata anche dopo la chiusura ufficiale dell'esercizio. Cessioni mirate, nessun sacrificio eccellente. Il mercato in uscita ha seguito una linea chirurgica.

