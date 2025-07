Napoli salta anche il difensore | era un obiettivo da gennaio

Napoli si prepara a rinforzare anche la linea difensiva, lasciando definitivamente perdere l’obiettivo già sognato da gennaio, l’ex Inter. La società azzurra ha deciso di puntare su una soluzione più esperta, oltre all’acquisto di Luca Marianucci, per regalare ad Antonio Conte un reparto solido e competitivo. Il mercato azzurro si fa sempre più intenso, con l’obiettivo di garantire stabilità sia nel presente che nel futuro.

Gli azzurri salutano definitivamente la pista dell'ex Inter: ha deciso dove giocherà Non solo attacco, ma anche difesa nei pensieri della società azzurra, volenterosa di regalare ad Antonio Conte un solido reparto difensivo. Il Napoli si è già mosso, sia per il presente che in ottica futura, con l'acquisto del giovane 20enne Luca Marianucci dall'Empoli. Ma il ds Manna è intenzionato a portare un giocatore con maggiore esperienza internazionale vista anche la partecipazione alla prossima Champions League. Per questo nelle ultime settimane, infatti, si era rifatta viva la pista su un possibile interessamento del Napoli ad un ex Inter, poi smentito dall'agente del calciatore.

E' terminato l'incontro tra Napoli e Bologna per il doppio colpo Ndoye-Beukema: resta la distanza tra i due club, ma i calciatori spingono per la maglia azzurra e le parti si riaggiorneranno per tentare di chiudere la trattativa. Vai su Facebook

Il Napoli ragiona su Chalobah (difensore), il Chelsea chiede 20 milioni (Gazzetta); Danilo-Napoli, Manna deve accelerare: altri due club sul difensore; Calciomercato Juve, l'obiettivo bianconero verso il Napoli.

Napoli, Conte furibondo: retromarcia improvvisa, l’ACCORDO SALTA a cose (quasi fatte) I Non erano questi i patti - Calciomercato Napoli, mister Conte è una vera e propria furia: l'accordo per l'arrivo del calciatore potrebbe saltare ... Segnala ilposticipo.it

Nuovo difensore Napoli, RAI: ecco il grande obiettivo a gennaio! La verità su Skriniar e Koulibaly - MSN - Calciomercato Napoli, novità per il difensore a gennaio “Luiz Felipe lo puoi prendere domani mattina perché è svincolato: non dispiace ma non è nei primi posti della short- msn.com scrive