Purché Alessandra Mao non farà la finale dei 200 sl agli Europei Juniores | una regola la mette fuori gioco

Alessandra Mao, giovane talento del nuoto italiano, aveva già lasciato il segno ai Campionati Italiani Assoluti primaverili, stabilendo un record ineguagliabile sui 200 stile libero a soli 14 anni. Una promessa destinata a brillare, ma una regola non scritta potrebbe mettere fine alla sua corsa agli Europei juniores. La storia di questa straordinaria atleta dimostra come le regole possano a volte fermare i sogni più grandi, suscitando grande rammarico e attesa per il suo futuro.

Alessandra Mao aveva regalato grande spettacolo a metà aprile in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto, prendendosi la copertina della rassegna tricolore soprattutto per avere conquistato il titolo sui 200 stile libero ad appena 14 anni. La nuova promessa del Bel Paese aveva fissato il record nazionale ragazze a 1:58.86, migliorando di quasi quattro secondi il precedente di Diletta Carli (2:02.77 il 5 agosto 2010). Già in quell’occasione non erano mancati i paragoni con Federica Pellegrini, ma un’atleta così giovane deve avere tutto il tempo di crescere progressivamente per poter poi arrivare pronta sui palcoscenici che contano in campo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Purché Alessandra Mao non farà la finale dei 200 sl agli Europei Juniores: una regola la mette fuori gioco

In questa notizia si parla di: alessandra - farà - finale - agli

Cristiano Malgioglio si sposa, Alessandra Celentano farà la testimone - Cristiano Malgioglio ha annunciato a Verissimo il suo imminente matrimonio con il compagno turco di 40 anni, previsto per novembre, con Alessandra Celentano come testimone.

Ad Halle il percorso di Jannik Sinner termina agli ottavi di finale: vince Bublik con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Vai su Facebook

Alessandra Todde dichiarata decaduta: tutti gli scenari, cosa può succedere; Come finisce la serie Doppio gioco? Daria travolta da un mare di emozioni deve scegliere da quale parte stare; Amici 24: il tenero bacio di Maria De Filippi ad Alessandra Amoroso, incinta del suo primo figlio.