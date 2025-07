Adescava minorenni spacciandosi per ragazza | arrestato con migliaia di file pedopornografici

Un pericolo nascosto dietro uno schermo: un giovane, travestito da ragazza sui social, ha adescato minorenni, accumulando migliaia di file pedopornografici. I carabinieri di Forlì-Cesena hanno smascherato questa minaccia online, arrestando un soggetto responsabile di pornografia minorile e detenzione di materiale inappropriato. Questa vicenda rinnova l’attenzione sulla sicurezza dei nostri giovani nel mondo digitale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le misure adottate.

Si fingeva una ragazza sui social per adescare adolescenti: i carabinieri di Forlì-Cesena hanno arrestato un giovane accusato di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Scoperti numerosi video e contatti con giovanissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

