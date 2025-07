Calcio femminile Europei 2025 | le stelle della manifestazione Alexia Putellas e Aitana Bonmatí primattrici attese

Pronte a brillare sugli palcoscenici europei, Alexia Putellas e Aitana Bonmatí si preparano a conquistare i tifosi durante gli Europei di calcio femminile 2025. Con partite che promettono alta intensità e talento straordinario, la Spagna si presenta come una delle favorite, grazie alle sue stelle del calibro di queste due campionesse. La competizione è alle porte: chi emergerà come protagonista assoluta?

Da domani al 27 luglio gli Europei di calcio femminile terranno banco e il livello tecnico delle sedici squadre al via si prevede piuttosto alto. Indubbiamente, facendo un discorso di puro talento, la Spagna può contare su un roster con tante stelle. Le più brillanti sono Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, punti di riferimento della formazione iberica e del Barcellona. Putellas, recuperata da un grave infortunio al crociato, si è resa protagonista di una stagione top con il Barça, da 22 gol e 17 assist. Due volte Pallone d’Oro esattamente come la connazionale Bonmatí, costretta a fare i conti con una meningite. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Europei 2025: le stelle della manifestazione. Alexia Putellas e Aitana Bonmatí primattrici attese

In questa notizia si parla di: putellas - calcio - femminile - europei

UEFA Women's EURO 2025: Alexia Putellas sulle aspettative della Spagna; Guida agli Europei di calcio femminile: Spagna; Spagna e Germania volano: poker rifilati a Finlandia e Danimarca.

Calcio, dieci motivi per seguire gli Europei femminili al via mercoledì in Svizzera - Azzurre in campo giovedì 3 contro il Belgio a Sion (ore 18), lunedì 7 a Ginevra contro il Portogallo (ore 21) e venerdì 11 a Berna contro la corazzata Spagna (ore 21) ... Secondo msn.com

Spagna-Portogallo femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni - Portogallo femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadion Wankdorf di Berna, in Svizzera, andrà in scena u ... Da calcionews24.com