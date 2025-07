Nuovo San Siro | trattativa in stallo il futuro dello stadio resta incerto

Il sogno di un nuovo San Siro si spegne in un mare di incertezze. La trattativa tra Milan e Inter sembra aver lasciato il passo a un impasse, lasciando tifosi e appassionati nel dubbio sul futuro di uno degli stadi più iconici d’Italia. La passione per il calcio si mescola all’attesa spasmodica di chiarimenti: qual è la prossima mossa dei club? Il silenzio potrebbe presto essere rotto, ma fino ad allora, il destino dello stadio rimane avvolto nell’incertezza.

L'entusiasmo di qualche settimana fa per il nuovo San Siro sembra ormai svanito nel nulla: ecco la situazione di Milan ed Inter.

Trattativa entrata in stallo dopo la richiesta di garanzie da parte del comune ai club.

