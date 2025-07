Incidente mortale si schianta contro un albero | per un’ora hanno tentato di rianimarlo

Ancora una volta, la cronaca si riempie di dolore e sgomento. Un incidente mortale nel cuore del Pavese ha spezzato una vita, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La tragedia ci ricorda quanto le strade siano imprevedibili e quanto sia fondamentale la prudenza. Mentre le autorità continuano le indagini, il nostro pensiero va a chi ha perso tutto in un attimo.

Nel caldo pomeriggio del primo luglio, un nuovo drammatico incidente sulle strade del pavese ha segnato tragicamente la giornata. Era da poco passate le 16 quando i mezzi di soccorso sono stati allertati per un sinistro che fin dai primi istanti è apparso gravissimo. Sul posto si sono precipitati sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Ancora una volta, la cronaca restituisce il volto amaro della strada. >> Pulmino con 21 bambini a bordo si ribalta, guasto ai freni: è dramma. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità , che nelle prime ore hanno raccolto testimonianze e rilevato ogni elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Incidente mortale a Garlasco, muore un 77enne di Gambolò - Incidente mortale questo pomeriggio, martedì 1 luglio intorno alle 16 sulla provinciale 206 tra il rondò che porta verso San Biagio, frazione di garlasco, e la rotonda della Bozzola. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

