India esplosione in uno stabilimento farmaceutico nel sud del Paese | almeno 45 morti

Sono almeno 45 le vittime dell’esplosione avvenuta il 30 giugno nello stabilimento farmaceutico della Sigachi Industries, vicino a Hyderabad, nello stato indiano del Telangana. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi carbonizzati di 34 lavoratori in una zona industriale a circa 50 chilometri dalla capitale dello Stato, Hyderabad. Altri 2 lavoratori sono deceduti invece per le ustioni e sono stati dichiarati morti in ospedale, ha aggiunto, precisando che sono oltre 30 i lavoratori feriti ricoverati in ospedale. Secondo le autorità, al momento dell’incidente all’interno dello stabilimento erano presenti 108 lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it