Cinema altro che crisi | quello italiano va alla riscossa con film gettonati che premiano arte e industria Atteso un 2026 da record

Il cinema italiano è pronto a riscrivere il suo futuro con pellicole di successo che valorizzano arte e industria, anticipando un 2026 da record. In un panorama sempre più competitivo, il nostro cinema dimostra di saper reinventarsi, superare le crisi e catturare l’immaginario collettivo. La resilienza e l’innovazione sono diventate la sua forza, garantendo un nuovo rinascimento che coinvolge sia il pubblico che gli addetti ai lavori. E questa è solo l’inizio.

«Il cinema (e il cinema italiano in particolare) sta vivendo un momento di riscossa importante, dimostrando per l'ennesima volta una resilienza superiore alle tante sentenze di morte annunciata di cui è stato nei decenni destinatario. È successo con l'arrivo della televisione, poi dell'home video, in ultimo delle piattaforme. E tuttavia, ogni volta il cinema ha dimostrato la capacità di "eventizzare" il prodotto come nessun altro canale, potenziando gli sfruttamenti successivi invece di depauperarli come si poteva temere». Cinema, Anica: «Il prodotto italiano cresce». E ancora. «Infatti siamo qui a raccontare di una filiera italiana che impiega più di 100.

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano - Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

