IN – Frattesi l’Atletico Madrid deve prima cedere! Cifre e ‘situazione De Paul’

Davide Frattesi è uno degli obiettivi dell’Atletico Madrid per rinforzare il proprio centrocampo. La redazione di Inter-News ha parlato con il giornalista di MARCA Pascal Ruiz Arnal della situazione e dei possibili scenari futuri. L’INTERESSE – Davide Frattesi è al centro di un intrigo di mercato che vede coinvolto l’Atletico Madrid. La squadra iberica, infatti, ha individuato nel calciatore dell’Inter uno dei potenziali innesti nel proprio centrocampo. In questo scenario, nel quale i nerazzurri non hanno ancora aperto definitivamente alla cessione del classe 1999, la redazione di Inter-News ha contattato il giornalista di MARCA Pascal Ruiz Arnal per ricavare informazioni aggiuntive sulle intenzioni – e priorità – dei colchoneros e sui potenziali costi dell’operazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it