Una tragedia sconvolge Anzio: due piccoli fratelli sono stati gravemente feriti da un Rottweiler nella villa della nonna a Lavinio Lido di Enea. L’accaduto ha scosso la comunità e sollevato importanti interrogativi sulla sicurezza e la gestione degli animali domestici. Mentre i bimbi sono ricoverati in prognosi riservata, si apre un'indagine per chiarire le circostanze di questa terribile vicenda. La vicenda continua a suscitare grande attenzione e preoccupazione.

Si trovano in gravi condizioni i due bimbi azzannati dal cane della nonna. √ą accaduto¬†a Lavinio Lido di Enea, frazione del comune di Anzio¬†sul lungomare laziale. Qui, in una villetta, due fratellini di 8 e 10 anni¬†sono stati aggrediti da un¬†rottweiler ¬†di propriet√†¬†della nonna. I due bimbi sono stati elitrasportati, in codice rosso, al Bambino Ges√Ļ mentre il cane √® stato prelevato dal Servizio Sanitario Veterinario. Informata la procura di Velletri dai carabinieri di Lavinio intervenuti sul posto. Stando alle prime informazioni,¬†il cane della nonna, con regolare microchip, ha scavalcato la recinzione scagliandosi contro i due fratellini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Anzio, bimbi sbranati dal rottweiler della nonna: orrore in una villa

