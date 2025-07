Suicidio assistito terzo rifiuto a Martina Oppelli | Valuto di andare in Svizzera

Martina Oppelli, triestina di 49 anni affetta da sclerosi multipla e tetraplegica, si trova di fronte a un drammatico crocevia: dopo il terzo rifiuto dall’Asugi per il suicidio assistito, la sua voce si fa sentire forte e disperata. “Basta soffrire, valuto di andare in Svizzera”, dichiara, aprendo un dibattito urgente su diritti e dignità di chi affronta malattie invalidanti. La sua storia mette in discussione i limiti delle attuali politiche sanitarie.

“Basta soffrire, valuto di andare in Svizzera “. Sono le parole di Martina Oppelli, 49enne triestina affetta da venti anni da sclerosi multipla e tetraplegica, dopo aver ricevuto il terzo rifiuto per accedere al suicidio assistito. A rendere noto che lo scorso 4 giugno la donna ha avuto un nuovo rifiuto dall’ Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) del Friuli-Venezia Giulia è l’ associazione Luca Coscioni. Secondo l’azienda che doveva verificare la sussistenza delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, la donna non avrebbe potuto accederci perché non ha alcun trattamento di sostegno vitale in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suicidio assistito, terzo rifiuto a Martina Oppelli: “Valuto di andare in Svizzera”

In questa notizia si parla di: terzo - rifiuto - martina - oppelli

Terzo rifiuto al suicidio assistito: continua la battaglia di Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla - Martina Oppelli, coraggiosa combattente contro la sclerosi multipla, si trova nuovamente di fronte a un rifiuto delle autorità italiane nel suo diritto al suicidio assistito.

Da "La Repubblica" Martina Oppelli da venti anni è affetta da sclerosi multipla, tetraplegica, e da tempo lotta per porre fine alla sua esistenza attraverso il suicidio assistito. Triestina, 49 anni, ha presentato una nuova opposizione, la terza, al rifiuto dell'azienda Vai su Facebook

Suicidio assistito, terzo rifiuto per Martina Oppelli: “Valuto la Svizzera”; Terzo rifiuto al suicidio assistito: continua la battaglia di Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla; Terzo no al suicidio assistito per Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla: Basta soffrire, valuto la Svizzera.

Terzo rifiuto al suicidio assistito: continua la battaglia di Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla - Martina Oppelli, da vent’anni affetta da sclerosi multipla e tetraplegica, si vede negare per la terza volta il diritto al suicidio assistito dalle autorità ... Si legge su fanpage.it

Suicidio assistito, terzo diniego per Martina Oppelli: "Ora solo la Svizzera" - Si chiama Martina Oppelli, ha 49 anni, triestina, è affetta da vent'anni da sclerosi multipla, e per questo è tetraplegica: la ASL locale le ha negato per la terza volta consecutiva il diritto al suic ... Secondo informazione.it