FC 25 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

Preparati a vivere un'altra emozionante sfida con EA Sports FC 25! Il nuovo obiettivo Live: Punti Rush è appena arrivato, rinnovandosi ogni settimana per offrirti opportunità sempre nuove di conquista. Unisciti ai tuoi compagni, completa gli incarichi e ottieni fantastici premi, tra cui due Rare Gold Players Pack non scambiabili. Non perdere questa occasione: inizia il 24 giugno e affrettati fino al 1° luglio!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.. Inizio 24 giugno – Scadenza: 1 luglio. 1 – 2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x 83+ x7 Rare Gold Player Pack Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush. Ottieni 10. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

In questa notizia si parla di: obiettivo - rinnova - punti - rush

FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush - EA Sports FC 25 si rinnova con il Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush! Ogni settimana avrai l'opportunità di affrontare sfide avvincenti e guadagnare premi esclusivi.

Bancari Bcc, il rinnovo del contratto al rush finale: in arrivo 435 euro; FC 25 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush; FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush.

UDINESE, SOTTIL: "L'OBIETTIVO È FARE 12 PUNTI IN 4 PARTITE" - Sportmediaset - "Mancano quattro partite difficili, ma noi abbiamo l'obiettivo di fare 12 punti": lo ha detto Andrea Sottil, in conferenza stampa, al termine ... Da sportmediaset.mediaset.it

FC 25: Tutte le Novità della Prima Stagione “Total Rush” (addio XP) - Questi punti possono essere guadagnati completando obiettivi specifici per modalità o obiettivi comuni che possono essere raggiunti giocando in qualsiasi modalità del gioco. Scrive imiglioridififa.com