Meloni regina dei social | in soli sei mesi quasi 1,3 milioni di nuovi follower Schlein&co c’è un premio di consolazione

Giorgia Meloni si conferma regina incontrastata dei social, conquistando quasi 13 milioni di nuovi follower in soli sei mesi. La premier non solo rafforza la propria leadership digitale, ma attira anche il maggior volume di interazioni complessive, consolidando un ruolo di primo piano nel panorama online. È la testimonianza di un successo che continua a crescere e che rende ancora più evidente quanto il suo impatto sui social sia diventato un elemento chiave della sua strategia politica.

Giorgia Meloni si conferma regina dei social: anche nel semestre che si è appena concluso la premier non solo consolida la propria leadership digitale su tutte le piattaforme, ma attrarre il maggior volume di interazioni complessive. È la fotografia che emerge dall'ultima edizione del Club dei Milionari, la ricerca realizzata da Arcadia sotto la direzione di Domenico Giordano, che analizza i dati raccolti dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Meloni regina dei social: follower e interazioni in costante crescita. La capacità di Giorgia Meloni di incrementare la propria community digitale si segnala come il dato più evidente del report.

