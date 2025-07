Serie A in Australia | annuncio shock del Presidente

Resta però un'ombra di incertezza sul futuro del calcio italiano: un annuncio shock del presidente della Lega ha lasciato il mondo intero sbigottito, rivelando che la Serie A potrebbe traslocare in Australia. La richiesta ufficiale è già stata inviata e il progetto sta prendendo forma, scuotendo gli appassionati e gli addetti ai lavori. La domanda ora è: cosa significherà questo per il calcio tricolore?

La Serie A potrebbe traslocare in Australia: richiesta ufficiale già inviata, arriva l’annuncio del presidente della Lega Calcio Poco più di un mese e prenderà ufficialmente il via la prossima edizione della Serie A. Un campionato che vedrà ai nastri di partenza il Napoli Campione d’Italia favorito per uno storico bis, mai accaduto in azzurro. Le milanesi e la Juve, invece, a rincorrere, almeno a vedere gli attuali movimenti di mercato. Resta, però, ancora da stabilire praticamente tutto: i club sono ancora “in costruzione” le dirigenze stanno lavorando per stringere quel colpo o quell’affare ma al momento è ancora tutto in fase embrionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

