Calciomercato Inter niente recompra per Fabbian Rimane al Bologna ma c’è una plusvalenza

L'Inter ha deciso di lasciare andare Giovanni Fabbian, che rimarrà definitivamente al Bologna. Dopo due anni di prestito, il club nerazzurro non ha esercitato il diritto di recompra, valorizzando così la sua plusvalenza. Una scelta che segna un nuovo capitolo per il giovane centrocampista classe 2003 e offre al Bologna l’opportunità di consolidare un talento promettente. La sessione di calciomercato si conferma ricca di sorprese e mosse strategiche.

L’ Inter saluta definitivamente Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003, che da due anni veste la maglia rossoblù del Bologna, rimarrà definitivamente sotto le Due Torri. Il club nerazzurro, infatti, non ha esercitato il diritto di recompra da 12 milioni di euro. Inter, Fabbian è tutto del Bologna: non esercitata la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, niente recompra per Fabbian. Rimane al Bologna, ma c’è una plusvalenza

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - niente - recompra

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Niente Real Madrid Vai su Facebook

I am Interista (@MattyInterista) Vai su X

Nico Paz, niente Inter: il Real Madrid non fa scattare la recompra, rimarrà al Como; SM – Inter, no alla recompra per Fabbian. E sul centrocampista c’è già un club di A; Inter, il Real ha le idee chiare su Nico Paz: “Ora vale 50 milioni” | ESCLUSIVO.

Inter, spogliatoio bollente: altre tre cessioni dopo Calhanoglu | CM.IT - Clima infuocato nello spogliatoio dell'Inter dopo l'eliminazione dal Mondiale: Calhanoglu verso l'addio ma non solo ... Segnala calciomercato.it

Fabbian Inter, c’è la decisione definitiva sulla recompra dal Bologna: l’annuncio del Corriere dello Sport - Fabbian Inter, c’è la decisione definitiva sulla recompra dal Bologna: l’annuncio del Corriere dello Sport sul futuro del centrocampista Giovanni Fabbian è ufficialmente un giocatore del Bologna. Si legge su informazione.it