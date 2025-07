Gaza 65 palestinesi morti negli attacchi israeliani dall' alba | Trump-Netanyahu lunedì l' incontro alla Casa Bianca

Le tensioni nella regione di Gaza continuano a intensificarsi, con oltre 65 palestinesi morti negli attacchi israeliani dall’alba. Mentre Trump e Netanyahu si preparano per il delicato incontro alla Casa Bianca, un nuovo ordine di evacuazione riguarda la fascia costiera settentrionale, inclusa Gaza City. La situazione resta critica e in rapido mutamento, richiedendo attenzione e analisi approfondite per capire le implicazioni di questa escalation.

Nuovo ordine di evacuazione per la fascia costiera settentrionale della Striscia, dove si trova Gaza City. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, 65 palestinesi morti negli attacchi israeliani dall'alba | Trump-Netanyahu, lunedì l'incontro alla Casa Bianca

In questa notizia si parla di: gaza - palestinesi - morti - negli

Gaza, “abusi sessuali, scosse elettriche, botte”: il report che denuncia le torture delle Idf sui detenuti palestinesi - Il report del Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR) denuncia gravi violazioni dei diritti umani da parte delle IDF contro i detenuti palestinesi.

Gaza, 48 morti dall’alba nei raid israeliani Decine di civili palestinesi sono rimasti uccisi o sono stati feriti a causa di bombardamenti nell’ovest della città di Gaza nelle ultime ore. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali parlano di alm Vai su Facebook

Spagna: convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid - Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid. In una nota l'ambasciata aveva accusato la Spagna di aver intrapreso una crociata anti Israele; Gaza City, attacco aereo dell'Idf all'internet café: decine di palestinesi morti; Gaza, oltre 56mila morti dall’inizio della guerra.

Gaza, 65 palestinesi morti negli attacchi israeliani dall'alba | Trump-Netanyahu, lunedì l'incontro alla Casa Bianca - Le bombe a Gaza continuano a cadere, provocando decine di morti, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e del Qatar per mediare una tregua tra Isra ... Da msn.com

Gaza, raid di Israele su Zawaida: sette morti - In un raid aereo israeliano a Gaza è stato colpito un edificio a Zawaida e ci sono sette morti, tutti appartenenti alla stessa famiglia, secondo quanto riferito da fonti sanitarie dell’ospedale dei Ma ... msn.com scrive