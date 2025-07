Dua Lipa | Scegliere di non fare figli non significa essere senza cuore

Dua Lipa ha affrontato un tema tanto delicato quanto attuale: la scelta di non avere figli. In un mondo segnato da guerre e crisi climatiche, la popstar ha condiviso con Guadalupe Nettel come questa decisione possa rappresentare un gesto d’amore e responsabilità. Un dibattito che sfida le convenzioni e invita a riflettere sul significato della genitorialità nel nostro tempo. È una discussione che apre nuove prospettive sul futuro e sui valori che guidano le nostre scelte.

La popstar si è confrontata con la scrittrice Guadalupe Nettel su un tema delicato e di grande attualità: in un mondo flagellato da guerre e crisi climatica - dice - scegliere consapevolmente di rinunciare alla genitorialità può essere un atto d'amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dua Lipa: «Scegliere di non fare figli non significa essere senza cuore»

In questa notizia si parla di: scegliere - essere - lipa - fare

“Spendo 2000 dollari all’anno per l’Ozempic, devo scegliere se essere limitata fisicamente o finanziariamente”. La denuncia di Jen al Guardian è virale - Jen si trova di fronte a una difficile scelta: limitare il proprio corpo o il proprio portafoglio, entrambi con impatti profondi sulla sua vita e salute mentale.

Una voce che circola dal 6 maggio 2025 quando Dua Lipa sfoggiò un anello con un diamante incastonato sul red carpet del Met Gala. Al suo fianco il fidanzato Callum Turner, il primo debutto ufficiale della coppia (targato Chanel). Quel gioiello, indossato pro Vai su Facebook

Dua Lipa: «Scegliere di non fare figli non significa essere senza cuore»; Dua Lipa conferma che sposerà il fidanzato Callum Turner; Sarah Toscano da Amici a Sanremo: “Maria De Filippi? Come una mamma. Le ho fatto vedere tutti gli outfit per il Festival”. Modelli? “Dua Lipa e Chiara Galiazzo”. E su Amarcord e gli Ofenbach all'Ariston….

Dua Lipa: «Scegliere di non fare figli non significa essere senza cuore» - La popstar si è confrontata con la scrittrice Guadalupe Nettel su un tema delicato e di grande attualità: in un mondo flagellato da guerre e crisi climatica - Riporta vanityfair.it

Scegliere un personaggio per iniziare a fare cosplay - Quindi il primo step per scegliere un personaggio di cui fare il cosplay, è certamente quello di pensare a quali personaggi amiamo, e scriverli su un foglio, come fosse una lista. Come scrive tomshw.it