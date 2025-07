Il ritorno di Elena Vallortigara | dal tendine rotto al sogno Mondiale

un esempio di determinazione e passione che ispira tutti gli sportivi. Elena Vallortigara, con il suo ritorno alle gare, dimostra che con impegno e sacrificio si può risalire anche dalle sfide più dure, pronti a raggiungere nuovi traguardi e a scrivere ancora pagine di successo.

Nella nuova puntata di Sprint Zone, il format del martedì dedicato all’atletica leggera, Ferdinando Savarese ospita Elena Vallortigara, una delle stelle azzurre del salto in alto. La 33enne veneta, bronzo ai Mondiali di Eugene 2022 con un salto da 2,00 metri, è tornata a gareggiare ad Arco di Trento, superando 1,80 metri dopo un anno difficile segnato dalla rottura del tendine di Achille e da una lunga riabilitazione. Un rientro sorprendente e incoraggiante, che riapre le porte verso un sogno chiamato Mondiali di Tokyo 2025, in programma a settembre: proprio il 21 settembre, giorno del compleanno di Elena, si terrà la finale del salto in alto femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il ritorno di Elena Vallortigara: dal tendine rotto al sogno Mondiale

In questa notizia si parla di: elena - vallortigara - tendine - sogno

Atletica, Elena Vallortigara torna in gara dopo l’infortunio. Ripartenza da Arco e Romero sfreccia - Dopo un lungo anno di attesa e rinascita, Elena Vallortigara torna a solcare le pedane con determinazione e passione.

Disdetta Vallortigara, il tendine d'Achille le porta via le Olimpiadi; Elena Vallortigara: non sento più Antonietta Di Martino e mi spiace, sarei contenta di poterle parlare; Stefano Giardi, allenatore della Vallortigara, da Siena alla Cina per l’atletica leggera.

Rientro in gara per Elena Vallortigara - 67; 6° Bokar Badji (Fratellanza 1874 Modena) 10. Scrive fidal.it

FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera - Negli occhi c’è la gioia, sempre sobria, posata, nel pieno stile di Elena Vallortigara, una donna forte, sensibile, che ha conosciuto più delusioni ... Segnala fidal.it