Kelany smentisce Conte | Non sa contare gli sbarchi Le politiche migratorie italiane sono un modello in Europa

In un’Italia sempre più sotto i riflettori della cronaca politica, lo scontro tra ex alleati si infiamma. Kelany smaschera Conte, accusandolo di distorcere i numeri sugli sbarchi e di ignorare la realtà dei dati. Mentre il dibattito si infiamma, emerge il ruolo innovativo delle politiche migratorie italiane, considerate un modello in Europa. Ma quali sono le verità nascoste dietro queste cifre? Scopriamolo insieme.

«L’ex premier Conte dà i numeri sui social parlando di un aumento degli sbarchi del 40% a giugno». L’ha scritto in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, in riferimento ad un post pubblicato sui social dal presidente del Movimento 5 stelle. A quanto pare, Giuseppe Conte «omette che però il dato complessivo degli sbarchi nel 2025 è superiore a quello del 2024 solo di qualche migliaio, dovuto ad una ripresa della conflittualità in Libia e ancora di gran lunga inferiore rispetto allo stesso periodo del 2023, al -54%». Poi Kelany ha aggiunto che questi dati però «non vengono citati: il leader dei Cinque Stelle evidentemente non è capace di valutare le curve del fenomeno migratorio, che non si contano sul mese, ma sul medio periodo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Kelany smentisce Conte: “Non sa contare gli sbarchi. Le politiche migratorie italiane sono un modello in Europa”

