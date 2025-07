Bergamo e Firenze si spengono maxi-blackout e città nel caos

Martedì primo luglio, Bergamo e Firenze sono state colpite da un maxi blackout che ha gettato nel caos le due città. Le strade si sono trasformate in un groviglio di tensione e confusione, tra semafori spenti e negozi chiusi. La polizia locale si è trovata sopraffatta da una situazione imprevedibile, mentre cittadini e operatori si sono trovati improvvisamente senza risposte. Un evento che ha messo alla prova la resilienza delle comunità coinvolte, lasciando tutti con una domanda: quando tornerà la normalità?

Bergamo piomba nel caos totale. Il tutto nel pomeriggio di martedì primo luglio, quando un enorme blackout ha colpito gran parte della città, creando profondi disagi. città. Il centro urbano è tra le aree più colpite: abitazioni, uffici e attività commerciali sono rimasti improvvisamente senza corrente. E ancora, i semafori spenti agli incroci principali, con il rischio di incidenti e traffico in tilt. La polizia locale è stata sommersa dalle segnalazioni relative alla viabilità. I vigili del fuoco, invece, hanno ricevuto numerose chiamate per persone bloccate negli ascensori, rimasti fermi a causa dell’assenza di elettricità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bergamo e Firenze si "spengono", maxi-blackout e città nel caos

